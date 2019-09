En Carchi solo hay tres vicealcaldesas de seis

Tulcán. La protección del principio de paridad de género en los Municipios es una prioridad para la defensoría del pueblo. Bajo esta premisa Tania Castillo, coordinadora general de la Defensoría 1 de Carchi, impulsa el cumplimiento de la normativa en la provincia.

Realidad. De los seis cantones de Carchi, solo tres cumplen con la normativa legal. El último en sumarse a esto fue Huaca, que designó a Silvana Guerra.

“Hemos hecho un acercamiento con todos los alcaldes para generar la paridad de género. Tulcán, Mira y Espejo, hasta el momento no cumplen con esto. Pero estamos trabajando en ello”, explicó Castillo.

Antecedentes. A mediados de mayo pasado, la mayoría de los 221 gobiernos municipales eligió a sus vicealcaldes.

Los ediles tuvieron consideraciones partidistas y de gobernabilidad para elegir a la segunda autoridad cantonal. Pero esos “acuerdos” se fueron contra lo que dice la ley en algunos casos.

De acuerdo a las acciones de protección que está interponiendo la Defensoría del Pueblo, hasta el momento se han ejecutado nueve acciones que han permitido elegir a la segunda autoridad, bajo los criterios de equidad y paridad de género.

Legalidad. Los casos donde se sentó jurisprudencia son el cantón Santa Isabel de la provincia de Azuay y cantón Mejía en Pichincha.

“Mi elección se dio mediante un acuerdo al que se llegó entre todos los concejales. Lo que buscamos es trabajar por el bien de nuestra ciudad”, recordó Guillermo Cadena, vicealcalde de Tulcán.

Elegida. De acuerdo a la normativa, la segunda autoridad de la capital carchense debe ser Adriana Portilla. Ella, es la única mujer concejal de Tulcán.

Es militante del Movimiento Social Conservador y presidenta de la Comisión de Género de la municipalidad.

“Estamos al tanto de lo que está realizando las defensorías del pueblo a nivel nacional. Personalmente no lo he hecho, considero que debe realizarse por normativa y no por imposiciones”, señaló la edil conservadora.

Huaca cumple. Silvana Sie-rra fue designada como la nueva vicealcaldesa del cantón tras la última sesión de concejo municipal.

Ella sustituye al concejal Alexis Vizcaíno, quien ocupó esta dignidad desde el 15 mayo.

Armando Paillacho, alcalde electo del cantón, aseguró que de esta manera están cumpliendo con lo que dice la Ley.

“Este consenso lo hemos logrado en base al diálogo que mantiene el Concejo municipal en favor del pueblo huaqueño”, puntualizó.

Normativa. La secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Paola Mera, recordó que dentro de la propuesta de reformas al Código de la Democracia se incluyó un apartado para promover la participación política de las mujeres, en igualdad de condiciones.

Estadísticas. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en el 53% de los cantones del Ecuador se incumplió el principio de paridad de género en la elección de Vicealcalde.

Esta entidad también determinó que en 16 municipios no existe ninguna concejala electa.

Reacciones. Rosario Utreras, representante de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, recalcó la lucha de las mujeres para acceder a espacios de poder y ser parte de las decisiones que se tomen a través de un enfoque de género.

“Nos sumamos a la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para que se respete la Constitución y prevalezcan los derechos de las mujeres. No vamos a permitir que las mujeres seamos tratadas como ciudadanas de segundo nivel”, subrayó.