El sector productivo recibió USD 233 500 en financiamiento

Tulcán. El presidente del directorio de Ban Ecuador, Jorge Wated, aseguró que anualmente en la provincia del Carchi se colocan cerca de 30 millones de dólares en crédito para el sector productivo, lo que reconoció es un monto bajo para una provincia que está declarada como zona deprimida por su situación económica.

Cambios. En ese orden aseguró también que se hacen cambios para facilitar el acceso a créditos. Si bien citó que con una tasa del 11 al 15% es la más baja del mercado, aseguró que es precisa una revisión para que sea mucho más baja y por tanto genere beneficios mayores. También aseguró se reformarán plazos y periodos de gracia incluso con aquellos beneficiarios que por distintas razones no han podido cumplir los pagos. “No podemos castigar a quien pasa un mal momento y no puede pagar; hay que ayudarlo, darle un refinanciamiento, ampliación del plazo, no subir la tasa de interés”, señaló.

El funcionario dio a conocer que una vez se analice el tema de la canasta comercial transfronteriza también se destinará un rubro de créditos para comerciantes. Wated acotó que hay un impulso preferente a los emprendimientos con montos que llegan hasta los 20 mil dólares.

Beneficiarios. Polivio Muñoz, del cantón Montúfar fue uno de los beneficiarios que recibió un crédito por 19. 500 dólares para comprar ganado lechero. Para el productor, este recurso es importante ya que en la banca privada no es tan sencillo acceder a financiamiento.

Galo Narváez, del cantón Mira, también se dedica a las labores agrícolas y ganaderas. En su caso recibió un crédito de 10 mil dólares. Fueron 15 beneficiarios que recibieron cerca de 233 mil 500 dólares en créditos.

Otras comerciantes como Rosalba Flores llegaron hasta el auditorio de la Gobernación del Carchi donde se desarrolló el evento para conocer qué mecanismos deben seguir para ser beneficiarias de este tipo de financiamientos. Los créditos alcanzaron montos de hasta 100 mil dólares.