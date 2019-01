El parkour es un deporte que gana adeptos en Tulcán

Tulcán. El parkour es un deporte de origen francés en donde las personas utilizan su cuerpo para superar los obstáculos urbanos, que se encuentran a su paso, realizando acrobacias.

Dificultad. Su peligrosidad es alta si no se tiene un dominio de las nociones y un nivel físico elevado. Para realizar las acrobacias con seguridad y eficiencia, se necesita una capacidad motriz adecuada y una gran potencia de salto.

El objetivo es desplazarse rápidamente y de forma controlada.

Este deporte se empieza a popularizar en varios países del mundo, incluido Ecuador.

Colectivo local. En Tulcán, existe un colectivo que inició con la práctica de este deporte, pese a que por ser aún poco conocido en la ciudad, es visto con cierta resistencia por parte de la gente.

Cristian Fuel, tiene 24 años y desde hace seis practica este deporte en Tulcán, encontrando más adeptos. Juntos conforman el colectivo Urban Life con 15 integrantes. Asegura que esta disciplina exige mucha constancia. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes es la falta de espacios para realizar sus prácticas.

Además no ha sido fácil enfrentar la discriminación por su vestimenta y por las actividades que realizan. Aseguran han sido retirados por varias ocasiones de ciertos espacios públicos. “Este deporte es sano, no hacemos daño a nadie con nuestras prácticas, tampoco dañamos el espacio público y no somos delincuentes como nos han tachado muchas veces”.

El prefecto Guillermo Herrera, luego de conocer acerca de este colectivo, invitó a los integrantes del grupo y comprometió un espacio para que realicen la práctica de su deporte sin correr mayores riesgos. En el EcoParque se realizarán adecuaciones para hacer parkour.

En la inauguración del EcoParque, este 27 de enero, se realizará una demostración del parkour para la ciudadanía, donde los jóvenes expondrán sus habilidades.