Desinfección en Rumichaca y controles en Tulcán

Tulcán. La emergencia sanitaria sigue y el panorama en la capital carchense es desalentador.

El cierre de locales, restaurantes y la poca actividad comercial reflejan la situación que al momento se vive en el país. No solo es en Tulcán sino en toda la provincia y el país.

Palabras. “Son momentos complicados pero estamos conscientes que vamos a salir de esto”, contó vía telefónica Alfredo Yandún, morador del barrio Taja-mar.

Aunque la situación es crítica hasta el momento no hay desabastecimiento de productos. Los mercados y plazas se mantendrán a-biertos. Lo que si habrá son las restricciones de movilidad. Luis Chica, jefe la Policía de la SubZona Carchi, aseguró que desde ayer se empezaron a realizar los operativos respectivos para que la gente cumpla con las disposiciones presidenciales.

Los casos de contagiados sigue en alza. Hasta el cierre de esta edición se tenían 111 casos registrados. Carchi y la zona fronteriza siguen blindada contra el virus. Tras la rueda la reunión del COE provincial, Óscar Ruano, gobernador del Carchi, aseguró que se brindará el apoyo en el proceso logístico para el control sanitario en la provincia del Carchi.

Desde Rumichaca. No hay restricción para colombianos que quieran ingresar desde Ecuador a Colombia o aquellos que quieran salir del país vecino hacia Ecuador. El paso para los colombianos es de a pie, no vehicular. Pueden ingresar o salir de Colombia, por cuanto Ecuador no ha puesto ninguna clase de restricción para los vecinos del norte. Migración de Ecuador realiza control en el puente internacional a los extranjeros de todas las nacionalidades, no les permite el ingreso, no así a los colombianos, quienes pueden ingresar y salir con normalidad.

Nuevo proceso. La Universidad Politécnica Estatal del Carchi, UPEC, abrió de manera virtual el proceso de matrículas para el nuevo periodo académico previsto para abril-agosto. El proceso que se realiza desde ayer se extenderá hasta el 26 de marzo, a través de la página web de la institución www.upec.edu.ec, sección avisos, opción matrículas.

Los estudiantes de segundo nivel se podrán matricular el 16, tercero 17, cuarto 18, quinto 19, sexto 20, séptimo 23, octavo 24, noveno 25 y décimo el 26 de marzo. En cuanto a los estudiantes que ingresarán a primer nivel, se informará oportunamente una vez terminado el proceso de postulación en la Senescyt. Referente a los centros de apoyo académico, las matriculas para Idiomas Extranjeros y Lenguas Nativas serán del 26 al 31 de marzo; primero 26, segundo 27, tercero 30, y cuarto 31 de marzo; para el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación las matrículas serán del 26 al 30 de marzo; primero 26, segundo 27, tercero 30; y las matrículas para Cultura Física y Estética serán del 26 al 27 de marzo; primero 26 y segundo 27 de marzo.

Otras actividades. De la misma forma, las matrículas extraordinarias virtuales se realizarán del 27 al 31 de marzo. Cabe mencionar que, el inicio de clases se llevará a cabo el miércoles 1 de abril, por medio de la plataforma virtual de la universidad.

Desde ayer se suspendió la asistencia de la planta docente, personal administrativo y trabajadores a las instalaciones de la UPEC.

Acciones. Cristina Álvarez, directora de comunicación, confirmó que la planta docente coordinará acciones con el vicerrectorado, dirección académica, decanatos y direcciones de carrera las actividades que se necesiten.

Por su parte, el personal administrativo y trabajadores, deberán cumplir sus actividades mediante la modalidad de teletrabajo. La medida se mantendrá hasta nueva orden.