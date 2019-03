Defensoría interviene en el caso del soldado Ilaquiche

Tulcán. Acelerar los trámites de confirmación de la identidad del cuerpo, que desde el 20 de febrero fue localizado en la morgue de Tumaco, en Colombia y que se presume sería del soldado ecuatoriano Wilson David Ilaquiche Gavilanes, es lo que piden los familiares del militar que siguen tocando las puertas de distintas entidades para que les ayuden a dar celeridad al tema.

Familiares. Gloria Gavilanes, madre del uniformado señala que ocho días después aún no tienen fecha exacta de entrega de resultados de ADN que den certeza si se trata o no del cuerpo de su hijo desaparecido el 12 de mayo del 2018. La madre pide a las autoridades de Cancillería que de confirmarse se trata de su hijo, se ayude a través del Consulado de Ecuador en Ipiales con la repatriación del cuerpo a su tierra natal. “Los amigos de Wilson y toda la gente que lo quiso están en esperándolo en Valencia” (Los Ríos), dijo su tío Henry Sigcha. Para Viviana Ilaquiche, hermana del uniformado se trata de una espera angustiosa “Solo esperamos que los resultados del ADN salgan a la brevedad posible, ya no queremos vivir en esta angustia más días”. Sandra Villarreal de la Defensoría del Pueblo del Carchi, indicó que se realiza el acompañamiento para que los procesos se agiliten y si es el caso cumplir con la repatriación y exhortar a las entidades respectivas su intervención y celeridad