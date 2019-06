De cultivo de Guanábana nace un sitio de turismo

Mira. Lo que para César Andrade empezó como una idea de años atrás, a inicios de marzo de este 2019 se convirtió en una verdadera realidad.

“Guanábana Republic”, es el nombre con el que ha nacido un sitio turístico privilegiado, ubicado en la provincia del Carchi, sector San Patricio de Chinambí, perteneciente al cantón Mira.

El sector y los servicios. “Este sector es guanabanero al 100%, es por eso que a nuestro complejo turístico le hemos denominado “Guanábana Republic”, además debo indicarle que yo fui uno de los pioneros en este sector en el cultivo de la guanábana, así fue como empezó esta iniciativa”, dijo César Andrade emprendedor a Diario EL Norte.

“Aquí hemos optado por realizar una arquitectura orgánica, es decir, hemos respetado todas las formas de la naturaleza. No hemos movido tierra para nada, los árboles nativos los hemos dejado en su lugar. Tenemos una de las piscinas temáticas naturales y me atrevería a decir, es única en la zona. Otra característica de esta piscina es que el agua no está estancada, es decir está corriendo siempre”, dijo el mentalizador de este proyecto que se ubica a una distancia de 80 kilómetros desde la ciudad de Ibarra. La puesta en marcha de este proyecto ha permitido además generar fuentes de trabajo en los moradores de la zona. Los insumos utilizados para el restaurante son también propios de la zona. “En este sentido queremos dar realce a la gastronomía de la zona, es así que al momento estamos preparando caldo de gallina con yuca, el cual viene acompañado de jugo de guanábana...” y otras delicias.