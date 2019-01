CNE Carchi alerta sobre uso de bienes públicos y la pre campaña

Tulcán. Según los datos de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral, CNE del Carchi, en la provincia se han recopilado cerca de 1000 evidencias de artículos promocionales de organizaciones políticas, antes del periodo de campaña electoral.

Fiscalización. Roberth Flores, responsable de la Unidad de Participación Política del CNE Carchi, indicó que se hace un monitoreo de vías públicas y medios de comunicación con el propósito de que el proceso democrático garantice equidad e igualdad. El funcionario sostuvo que en este proceso electoral hay 1581 candidatos, es decir 566 aspirantes más que el proceso de 2014.

Aseguró que todas las organizaciones políticas tienen artículos promocionales como “stickers, hojas volantes, trípticos, dípticos, chompas, camisetas, llaveros, medallas, fundas de caramelos. Todo eso se registra en fotografías, se sube al sistema y se presenta un informe a la Dirección Nacional de Fiscalización del Gasto Electoral para que las organizaciones políticas en su debido momento justifiquen el informe del gasto electoral.

Contraloría. Flores hizo un llamado a la Contraloría General del Estado en la provincia para hacer un control en la utilización de recursos públicos ya que dijo es cuestión de responsabilidad administrativa, civil y hasta penal.

“Hemos evidenciado ciertas situaciones y vamos a emitir informes técnicos. No solo se constituye en una infracción electoral, sino que se convierte hasta en una contravención. Por ejemplo, no pueden existir candidatos en inauguraciones de obras a menos que sean candidatos a la reelección y por su propia función deban estar presentes. Pero no pueden en esos eventos hacer campaña. Estamos pendientes en cantones, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales”.

Límites. El funcionario del CNE explicó que el límite del gasto electoral está definido de acuerdo al número de electores.

Por ejemplo, en el caso de la Prefectura hay 145 051 electores, esta cifra se multiplica por 0,15 centavos y se obtiene el límite del gasto electoral.

En el caso de la Alcaldía de Tulcán son 0,20 centavos por cada elector. En los cantones restantes como Montúfar, Huaca, Espejo, Mira y Bolívar el gasto electoral es de 10 mil dólares por ser jurisdicciones cantonales con electores en número de 15 001 hasta 35 mil. Los municipios que tienen menos de 15 mil electores el monto de gasto electoral es de 5000 mil dólares. La campaña política arranca de manera formal desde el 5 de febrero hasta el 21 de marzo. Personal del CNE ya recorrió los centros educativos que serán recintos.