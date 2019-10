Carchi resiste al paro nacional que va a su noveno día

Tulcán. Desabastecimi-ento. Es la palabra que ronda las calles de la provincia.

La escasez de gasolina, diésel y gas empieza a sentirse en la capital carchense. Aunque Carchi no ha plegado al paro de manera oficial, se han realizado una serie de marchas en distintos cantones en protesta a las medidas económicas.

Datos. Ayer se reunió la mesa de seguridad donde se trataron varios temas de interés. Sin embargo todo está supeditado a lo que pueda ocurrir en los próximos días.

“Gasolina no hay, la situación ya se está tornando preocupante pues no ingresa nada a la provincia y en Ipiales no nos venden”, comenta vía telefónica Mario Jiménez, conductor ejecutivo, quien reconoce la difícil situación que se vive.

Carchi protagonizó una paralización entre el 24 y 30 septiembre, dos días después de levantada la medida, inició el paro nacional que hoy cumple nueve días en el país.

Panorama. Aunque la provincia literalmente está aislada, el servicio de transporte es normal. Las clases se encuentran suspendidas.

Pero la situación que se vive en Tulcán es similar en los otros cantones.

En Montúfar un grupo de trabajadores y colectivos locales salieron a protestar contra las medidas económicas. La marcha se realizó por las principales calles de la ciudad.

Inconformidad. Igual panorama se vive en el cantón Mira donde se concentraron los jóvenes, los presidentes de barrios, comunidades y otros gremios, con el objetivo de manifestar su rechazo a las medidas económicas y decretos emitidos por el Gobierno Nacional.

“Están afectando la economía y bienestar familiar de un pueblo trabajador”, explicó vía telefónica Manuel Páez, uno de los moradores del cantón.

Johnny Garrido, alcalde de la ciudad, aseguró que se conformó el Comité Cívico Ciudadano del cantón, integrado por líderes locales. El objetivo es rechazar con un manifiesto las medidas económicas y decretos del Ejecutivo: 883, 884 y 888.

Medida. De acuerdo a la invitación realizada, el Comité Cívico está gestionando la donación de alimentos no perecibles, medicamentos, vituallas, para ser entregadas a los indígenas que están protestando en entregando en Quito.

Manifiesto de la Prefectura. El Consejo Provincial del Carchi mediante sesión de cámara resolvió rechazar las medidas económicas, reformas tributarias y laborales, planteadas por el Gobierno Central.

De acuerdo al manifiesto estas medidas profundizan la difícil situación de los sectores vulnerables de la sociedad ecuatoriana.

También se expresaron su solidaridad con el Prefecto de la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez.

“Expresamos nuestra solidaridad, hermandad y sumarnos al luto nacional por el fallecimiento de nuestros ciudadanos que dentro de la protesta social ofrendaron su vida. De igual manera nuestra solidaridad por las personas detenidas, desaparecidas y heridas durante esta jornada de lucha y manifestación”.

Palabras. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, considera que las medidas económicas son arduas para el país, aduciendo que los costos de la crisis actual lo asumirían nuevamente los sectores más pobres de la sociedad.

“La eliminación de subsidio a la gasolina tiene un impacto sobre el precio de los bienes y servicios que ya se va notando en los diferentes mercados del país”.

Hoy se cumple el noveno día de la paralización nacional y la situación cada vez se complica más. Aunque no existe viso de solución, se espera que la paralización se levante en las próximas horas.