Carchi activada ante el Covid-19

Tulcán. Tras conocerse el primer caso de coronavirus (Covid-19) en el país, los controles se intensifican en todo el país.

Controles. Aeropuertos y puestos fronterizos terrestres están bajo la lupa. En el caso del Puente Internacional de Rumichaca, desde ayer se intensificaron los controles. La activación desde ayer de la mesa de prevención es una de las primeras medidas que se han tomado.

Oficial. Óscar Ruano, gobernador de la provincia en diálogo con los medios de Comunicación, confirmó que no hay caso ni sospecha alguna sobre el tema. “Tenemos un equipo técnico que está laborando todo el día en Rumichaca. El Ejército resguardara los pasos irregulares que se tienen en la provincia. Hago un llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y no compartir en redes sociales información no verificada”, explicó la autoridad provincial.

Acciones. Las campañas de educación sobre cómo prevenir el virus, arrancarán mañana en las unidades educativas de la provincia. Se busca concientizar a los estudiantes sobre el lavado de manos como la mejor arma para prevenir la enfermedad.

Cristian Benavides, alcalde de la ciudad, aseguró que seguirán trabajando en las mesas temáticas para socializar los temas de prevención. “No hemos activado el COE cantonal ni provincial, porque no tenemos ningún caso registrado en nuestra ciudad”

Desde salud. “El Ecuador cumple con protocolos de manera regular, manteniendo activos los puntos de salud en frontera para identificación e información de casos sospechosos”, confirmó vía telefónica Andrés Puetate, coordinador de salud.

Hasta el momento, en el mundo se han contabilizado cerca de 2700 fallecidos por coronavirus y más de 80 000 infectados.

“Debemos estar pendientes pues ya está en Brasil. En mi caso y el de mi familia hemos tomado todas las precauciones necesarias”, explicó Sandra Buendía, ecuatoriana quien llegó desde Colombia. Estornudar en papel desechable, lavarse las manos con frecuencia es importante para cortar la cadena de transmisión de todos los virus que ocasionan las infecciones agudas respiratorias.

En Nariño. Por su parte desde el lado colombiano, el laboratorio de salud pública de Nariño, con sede en Pasto, tendrá una dotación de equipos especializados para el diagnóstico oportuno del Covid 19, así lo confirmó el epidemiólogo del Instituto departamental de Salud de Juan Vela. Los protocolos de seguridad en los dos países se mantiene.