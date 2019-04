Minería ilegal en Monte Olivo se sale de control

PIDEN INTERVENCIÓN NACiONAL

El prefecto Guillermo Herrera pidió acciones inmediatas ya que considera el problema desborda la capacidad de los representantes locales. “El Gobierno Nacional tiene una tarea urgente, no queremos confrontaciones entre la sociedad en nuestra provincia, no queremos la presencia de minería ilegal en la provincia del Carchi. Si no hay una acción inmediata vamos a tener el mismo problema que hay en Buenos Aires, dijo.