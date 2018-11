Daniela Torres, niña no vidente, ejemplo en la música y el deporte

San Gabriel. Daniela Torres es una niña no vidente que reside en la parroquia La Paz, cantón Montúfar. Forma parte del grupo Horizontes de Luz que agrupa a personas que tienen este tipo de discapacidad visual.

Ejemplo. A su corta edad es todo un referente del deporte y el arte. Es invitada constantemente a eventos donde con sus hábiles manos interpretan el piano. Melodías clásicas, música nacional, baladas, son parte de un repertorio que interpreta a la perfección y con gran habilidad.

Dice que la música le da alegría y es eso lo que transmite con cada nota que interpreta.

Admiración. Para niños de su misma edad, escucharla es todo un privilegio. La mayoría no puede evitar cuestionar cómo logra ser tan hábil en este arte.

Daniela es sonriente, tierna, y cuando habla de su condición precisa que lejos de un limitante este fue un factor motivador que la obligó a esforzarse más por alcanzar sus metas.

Y eso es literal, pues además es una excelente deportista que ha participado en varias competencias de atletismo alcanzado importantes lugares.

Pensar la ciudad. Daniela no siente que viva entre oscuridad; sus amigos, su familia, su música, el deporte son su luz, una tan fuerte que alcanza a irradiar a todos quienes están cerca y la ven como un ejemplo de fortaleza.

Aida Taéz, responsable del Consejo Nacional de Discapacidades en Carchi, precisa que es muy necesario que los gobiernos locales piensen con más detalle el tema urbanístico a fin de que personas no videntes como Daniela tengan cada vez más facilidades para movilizarse.

En la ciudad. Daniela, igual que la mayoría de no videntes, utiliza bastones guía para caminar pero en la ciudad se topa con baches en las estrechas veredas, postes en medio de la acera, rótulos o publicidad que sobresale o se colocan en medio camino causándoles muchas veces lesiones o accidentes a las personas no videntes. A eso se refiere la representante del Conadis al señalar que el Municipio no solo en Tulcán sino en los demás cantones deben regular la colocación de publicidad y la movilidad para personas con discapacidad. La planificación urbanística necesita apuntar a ser más incluyente, a permitir que estas personas puedan desenvolverse con más facilidad en la ciudad.

Daniela es un referente para cientos de niños de su edad que la conocen y tratan de imitar su constancia, su alegría, su pasión por el arte y el deporte como otra forma de mirar la vida.