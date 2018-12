Agua sucia y con mal olor en Imbaya

Antonio Ante. Agua sucia llena de arena y con mal olor, es lo que le preocupa a los moradores de la parroquia Imbaya, de Antonio Ante. Sin embargo, las autoridades de la empresa de Agua Potable y Alcantari-llado, aseguran que el líquido es apto para el consumo humano.

Testimonios. Para evitar que salgan desperdicios del grifo de la lavendería, Luz Vallejos optó por amarrar una media blanca que pueda retener la arena.

Mientras contaba su malestar, quitó la media y mostró la suciedad que llega de los pozos de agua.

“Cada vez que el agua llega así de sucia y con gusanos, compramos el botellón para cocinar o ingerir”, dijo Luz, que como todos los vecinos espera que este inconveniente se solucione pronto, pues asegura que hace un mes detectó que el agua estaba con arena.

Asimismo, Katy Lara espera una respuesta concreta por parte de las autoridades. “Deberían darnos un buen servicio porque nosotros estamos pagando por agua de calidad y eso es lo que deben hacer”, mencionó Katy.

Señaló también que los técnicos de la empresa de Agua Potable ya limpiaron los tanques, “y sí tuvimos una agua más clara, pero después no se qué pasó pero volvimos a tenerla más sucia. Ocho días aproximadamente estamos con este problema”.

Los habitantes del sector desconocen aún el motivo de por qué el líquido vital llega a sus casas con suciedad. Katy usa esa agua para lavar los platos, la ropa y bañarse, mientras que para cocinar compra un botellón todos los días.

Coordinación. Fernando Manosalvas , quien es otro morador de la parroquia, dijo que a veces el agua llega hasta con lodo. “Nos dicen que ya van a dar una solución pero sigue lo mismo”, manifestó.

Según William Chamorro, presidente del GAD parroquial de Imbaya, este problema “ya es repetitivo, cada vez que la empresa suele hacer el respectivo mantenimiento tenemos este inconveniente”.

Para Chamorro, “lo peor de todo es que consideramos que no se hace un mantenimiento adecuado porque no hacen los desfogues. Se dedican únicamente en la planta de potabilización, pero en cuanto a la red de tubería no se hace nada”.

Las redes sociales también son utilizadas para hacer denuncias y a través de este medio. Algunos ciudadanos han publicado fotografías del agua sucia en esa localidad. Chamorro explica que han insistido en que haya una coordinación entre la empresa de Agua Potable y el GAD parroquial cuando se van a realizar los mantenimientos, “y si esto amerita a suspender el agua deberían mantenernos informados, pero lastimosamente no tenemos una respuesta favorable.

No hay esa comunicación con nosotros”, añadió el presidente del GAD parroquial.

Edgar Pinto habitante, asistió por más de una vez a la empresa con botellas llenas de agua sucia y la respuesta de los funcionarios ha sido de que se rompen las redes y por eso ingresa la suciedad. “Ni si quiera hirviendo el agua cambia de color o se va el mal olor”.

Guillermo Acosta compra botellones una vez a la semana. Él clama una solución rápida y agregó que las duchas ya han generado un olor a oxidado.