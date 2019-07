Alerta en Rumichaca por una plaga bananera

Tulcán. Ante la sospecha de la presencia en el continente del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), que afecta a los cultivos de banano, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura, resolvieron poner en marcha un plan de contingencia para evitar que esta plaga ingrese al Ecuador.

Plan de contingencia. Según la información existente hasta el momento, se presume que el brote de este hongo puede estar en Colombia, pero a la fecha, este país no ha hecho un pronunciamiento oficial si la plaga está o no confirmado, pues se están haciendo las pruebas de campo necesarias. No obstante por la agresividad de dicha plaga la alerta es de carácter continental y Ecuador pone en marcha un plan preventivo.

Frontera. Mediante comunicado de prensa emitido por Agrocalidad y publicado en su página web el pasado 3 de julio se citan ocho puntos del plan de contingencia para reforzar las medidas fitosanitarias, entre estas: reforzar medidas de bioseguridad en puntos de control (puertos, aeropuertos, y pasos fronterizos). En el puente internacional de Rumichaca se dispuso al personal de Agrocalidad con apoyo de la Policía Nacional la desinfección de los vehículos de carga procedentes de Colombia. Una fumigación con amonio cuaternario busca destruir posibles esporas de la plaga que pudieran estar en automotores. Hasta el mediodía de ayer 50 vehículos pesados colombianos fueron desinfectados. “Hemos implementado todo el contingente operativo en puertos y aeropuertos, todos los contenedores que ingresen al país pasan por arco de desinfección”, señaló Patricio Almeida, director Ejecutivo de Agrocalidad, en declaración a medios nacionales. Mónica Gallo, coordinadora de Sanidad Vegetal, explicó que entre las medidas para evitar el ingreso del hongo Fusarium Raza 4 Tropical está la capacitación en campo a productores con ayuda de 100 técnicos.