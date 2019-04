1.500 venezolanos ingresaron el sábado a Ecuador

Viajeros. No obstante, la noche del viernes tras un acuerdo entre el Gobierno colombiano y la comunidad indígena, la medida de hecho se levantó e inició el desbloqueo de carreteras con lo cual los buses de viajeros que se encontraban paralizados empezaron a avanzar hacia Ecuador.

Alondra Guarino, quien viaja junto a su esposo, relató que tardó siete días en llegar desde Cúcuta a Rumichaca. A la altura de Popayán se toparon varios bloqueos y el bus tuvo que tomar vías alternas.

Incluso relató que las manifestaciones eran de tal nivel que se vieron obligados a dormir por tres días en el bus. Ayer, fue de las primeras en llegar, pero cita que hay más buses represados ya que los trabajos de remoción de escombros en las vías aún seguían en distintos tramos.

Brayan Rodríguez, otro viajero contó que el paro los obligó a dormir tres días en los buses. Fue desesperante dice en tanto se quedaron sin dinero, ni comida, aunque recibieron ayuda de los comuneros. El sábado tras llegar a Rumichaca junto a un grupo de amigos esperaban emprender un viaje a Lima.

Novedades. Pese a que en el control peatonal de Rumichaca ya no se solicita pasado judicial apostillado hay decenas de viajeros que siguen sin poder ingresar.

Esto ocurre porque muchos de ellos no tienen documentos originales como en el caso de la cédula o portan el pasaporte vencido. La ley migratoria ecuatoriana establece que este documento debe tener una vigencia de por lo menos seis meses, situación que algunos viajeros no cumplen. Incluso hay casos de extranjeros que argumentan les robaron en el camino y no tienen absolutamente ningún documento.

Viajeros ecuatorianos como Andrea Ubidia se quejaron de que no había ventanillas preferenciales y debieron esperar largas horas.