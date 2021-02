Cabildo Kichwa preocupado por espectáculos masivos

El Cabildo Kichwa se pronuncia por las situaciones que han estado pasando dentro de las comunidades de Otavalo, más que todo porque se ha visto bastante aglomeración de gente.

Lizeth Imbaquinto, vicepresidenta Cabildo Kichwa Otavalo, indica que el Cabildo busca generar conciencia de que todavía esta pandemia no ha pasado y que no se haga este tipo de eventos ya que existiría más demanda en los hospitales y saben que dentro de Imbabura tenemos dos hospitales que no nos abastecen completamente.

Tras el gran dilema entre la comunidad de Peguche con autoridades debido a que se ha criticado mucho la organización de este evento, han existido advertencias de la aprehensión y justicia indígena a agentes nacionales y policiales, ante esto, la vicepresidenta del Cabildo explicó que la aplicación de la justicia indígena en la comunidad es para asuntos internos y no para utilizarla por beneficios personales, mientras sea para el bien y de toda la comunidad.

Pero en estos casos se debe seguir órdenes ya que el virus y sus mutaciones siguen presentes y la situación es bastante difícil por tanto debemos acatar las órdenes que vienen del COE cantonal para protección.

Dentro de las comunidades indígenas, la aplicación de la ley de justicia indígena se encuentra estipulada en la constitución, pero no quiere decir con esto que se puede hacer cuando quiera y por motivos que no se encuentran en la línea de una mejora en la comunidad, por tal motivo, como cabildo no están de acuerdo y quieren llegar a la conciencia de las personas de quienes estén realizando estos eventos que dejen de hacerlos, ya que estos podrían traer afectaciones muy graves en las familias.

“Creo que las fiestas nos pueden esperar a todos y creo que es importante llegar a la conciencia de cada uno” menciona Lizeth Imbaquingo.