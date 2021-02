Alex Buendia vuelve y jugará para el Inter de Otavalo

Destacó en las filas del Imbabura Sporting Club, cuadro con el que disputó los torneos Serie A, Serie B y de Reservas. Se trata del jugador otavaleño Alex Buendia, quien después de tres años volverá al balompié, pero esta vez para defender los colores de un equipo de su ciudad natal: el Inter Otavalo.

El cuadro Sarance se prepara para tomar parte en el Campeonato Provincial de Fútbol de la Segunda Categoría y en sus registros cuenta con varios jugadores que le aportarán con su experiencia, uno de ellos, es Alex Buendia. El Inter Otavalo está cumpliendo sus trabajos de pretemporada.

El mediocampista del Valle del Amanecer explicó que, a finales del 2017, terminó su contrato con el cuadro gardenio, y que tuvo la oportunidad para continuar jugando. Sin embargo, quería culminar su carrera universitaria y, ese fue el motivo, para alejarse de las canchas durante tres años.

Una vez que culminó sus estudios superiores, a Alex se le presentó la oportunidad de volver a jugar y lo hará con el Inter Otavalo.

“Es un gusto estar nuevamente en las canchas que tanto extrañaba y estar en los entrenamientos del día a día. Siento que aún puedo aportar y lo tomo también como una oportunidad que Dios me da. Mi familia también me motivó mucho para que yo regrese hacer algo que me gusta mucho”, mencionó el jugador.

“Agradecido con el ‘profe’ Luis Jaramillo, quien me invitó a ser parte de este proyecto. Aún más, me motivó representar los colores de un equipo netamente otavaleño”, sentenció Alex Buendia.