Más de una decena de muertos y 60 heridos en atentado en aeropuerto de Kabul

Al menos seis personas murieron y otras 30 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales.

“Más de 30 pacientes han llegado hasta el momento a nuestro centro de cirugía de Kabul. Otros seis estaban ya muertos a su llegada”, aseguró en Twitter la ONG italiana Emergency, que tiene un hospital en Kabul.

two fidayeen blasts at kabul airport within 30 seconds. islam is a peaceful religion though. dismantling global hindutva is the need of the hour. allah o akbar 🤲 pic.twitter.com/iPtBCxJLJ4

