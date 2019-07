WhatsApp, Instagram y Facebook presentan fallas en todo el mundo y no faltan los memes

Usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram reportan fallas en su funcionamiento en estos momentos. Se trata de una falla global de las tres aplicaciones de la empresa que pertenece a Mark Zuckerberg.



Los usuarios han reportado que no se les permite descargar achivos de audio, video y fotografía en estas redes sociales.



La red de mensajería y las redes sociales no han caído por completo pero no puedes realizar ciertas acciones. Según, DownDetector, en Facebook mucha gente no puede ver fotos y se carga de manera parcial para muchos. En Instagram y Whatsapp tampoco se cargan las imágenes, ni se pueden enviar mensajes privados, entre otras molestias.



La mayoría de reportes llegaron desde Twitter. Esta red social no presenta los inconvenientes antes señalados. Aquí algunos memes publicados: