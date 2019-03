$!Una avioneta se estrelló en Montecristi

Una aeronave que todavía no es identificada se estrelló pasadas las 20:00 del domingo 10 de marzo en el sector el Río Bravo, zona rural de Montecristi, lugar donde se desplazaron las unidades de socorro de la Policía Nacional.

Según informan medios locales, dos personas fueron rescatadas con vida y trasladadas al hospital Rodríguez Zambrano de Manta, sin que se conozca con exactitud sus estados de salud.

Luis Lara, comandante de policía de Manabí, llegó al lugar “Por supuesto (tiene actividad ilícita), me he contactado con el comandante de la Base de Manta, no tenía plan de vuelo, no tenía absolutamente nada, es un vuelo ilícito definitivamente”, declaró Lara aunque no confirmó si dentro de la aeronave habría rastros de alguna evidencia de estupefacientes.

Frente al lugar donde cayó la avioneta, aparentemente tipo Cessna, estaba una gran carretera parecida a una pista también clandestina, lo cual fue corroborado por Lara.

Policía y Fiscalía llegaron al sitio para levantar indicios. Según Inteligencia, parte de la droga encontrada se quemó cuando se estrelló la avioneta.