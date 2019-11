Senescyt aclara información sobre presupuestos universitarios

Quito. Con respecto a la información que circula en medios de comunicación y redes sociales sobre la reducción de 83 millones de dólares en el presupuesto que recibirán las universidades y escuelas politécnicas públicas, en el 2020, la Senescyt aclaró que dichos datos son incorrectos y desinforman a la ciudadanía.

La tabla, según la Secretaría, no declara la fuente ni el autor responsable de su elaboración, por tanto, “carece de validez y cuenta con los siguientes errores”

La tabla incluye una institución que no corresponde a una universidad o escuela politécnica, como es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

El rubro correspondiente al 2020 de la Universidad Técnica de Manabí es falso, ya que no es el monto informado por el Ministerio de Finanzas en la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea.

En otro punto se explica que la información excluye a la Universidad Nacional de Educación, que al igual que la Universidad de las Artes, Yachay Tech, IKIAM y la Universidad Amawtay Wasi, aún no participa de la distribución del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), por lo que es incorrecto ubicarlas en la misma tabla.

Los datos de la columna 2018/2019 corresponden al corte 30 de septiembre de 2018 e incluyen recursos que por ley solo se deben integrar cuando se cierra el año inmediato anterior; mientras que, la columna 2020, no considera esos ingresos adicionales, teniendo en cuenta que el año 2019 no ha concluido; por esa razón, no se puede comparar los valores de la columna 2018/2019 con la columna 2020.

El presupuesto de las universidades se compone de recursos fiscales entregados por el Estado por concepto de: gratuidad, funcionamiento y compensación por donaciones de Impuesto a la Renta, recaudación del IVA e Impuesto a la Renta, de acuerdo al Fopedeupo.