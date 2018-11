Romería del Quinche congregará a más de un millón de fieles

Los autobuses que van al Quinche para traer de regreso a los participantes de la caminata, estarán sujetos a controles estrictos de la AMT, tanto en condiciones de los vehículos como de los chóferes, para garantizar la seguridad “de los cientos de miles de personas que regresarán usando transporte público”.

De acuerdo al Municipio, los sacerdotes a cargo del templo aseguran que está en condiciones óptimas para recibir a los visitantes, que habrá dos accesos grandes, ocho salidas de emergencia y el doble de sacerdotes para atender confesiones.

El Ayuntamiento ha recomendado a los caminantes usar ropa adecuada, estar hidratados, caminar en grupo preferentemente, no estar bajo influencia de alcohol u otras sustancias, no llevar niños menores de diez años, no portar objetos de valor y mantener el orden durante la travesía.

En los 417 años de fiestas que se realizará en honor a la Virgen del Quinche, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, también participará como parte de una Comisión Interinstitucional de Salud, en un plan operativo que comienza hoy y termina el próximo domingo.

Un total de 114 personas forman parte del Plan de Salud, quienes estarán atentos frente a posibles casos de emergencias médicas como: contracturas musculares (calambres), traumatismos, fracturas, heridas, hipotermia, hipoglucemia, deshidratación y intoxicaciones, entre otros.