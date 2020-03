Presidente Moreno decreta estado excepción en Ecuador por coronavirus

El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó la noche de este lunes 16 de marzo el estado de excepción ante la situación de riesgo que se vive por la pandemia del coronavirus (covid-19).

El Primer Mandatario aseguró que “estamos enfrentado una guerra, que ha cobrado 7.000 muertos en el mundo y 2 en Ecuador.

“Si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas y eso no lo vamos a permitir, pero para que eso no suceda debemos trabajar juntos”.

Moreno se pronunció al país mediante cadena nacional, en la que aseguró que “hemos frenado los contagios importados, ahora debemos impedir el contagio interno y esto se da evitando salir”.