Paso Mataje, en frontera Ecuador-Colombia, tendrá control policial y militar

Quito. El paso transfronterizo de Mataje, en la frontera entre Ecuador y Colombia, tendrá control militar y policial pero no aduanero, al no ser un puente internacional, aseguró este martes la directora del Servicio Nacional de Aduanas, María Alejandra Muñoz.

“Mataje no es un puente internacional, es un paso transfronterizo y no tiene autorizada la transportación de mercancías”, aseguró durante el foro “Hacia un Ecuador sin contrabando”, desarrollado en la Universidad Internacional SEK, de Quito.

La funcionaria recalcó que en el sitio no habrá “puntos de control aduanero”.

“Allí van a existir puntos exclusivamente de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para control de seguridad. No hay nada que pueda venir del otro lado que no sea narcotráfico, porque eso es lo que tenemos del otro lado”, subrayó.

En el encuentro, en el que también participó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la titular de Aduanas explicó que en Ecuador hay dos aeropuertos internacionales, un paso fronterizo internacional al norte (puente de Rumichaca) y dos al sur (Macará y Huaquillas/Aguas Verdes).

Además, hay cinco puertos: Esmeraldas, Posorja, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar.

“Eso es todo en términos de puntos de control, es allí donde está la autoridad estatal de aduanas”, comentó.

Y con base en datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que hay “48 pasos no habilitados en la frontera en la frontera norte y 47 pasos no habilitados en la frontera sur”.

A través de esos pasos, comentó, la gente cruza de las zonas fronterizas, las “personas viven su vida”, es parte “del día a día”, algo que no solo ocurre en Ecuador, pues “es la problemática que tiene Colombia, que tiene Perú, y la mayor problemática fronteriza que tenemos los países”.

Apuntó que el hecho de que no haya un puente internacional, no significa que no puede haber tránsito.