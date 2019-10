No hay recetas, solo vale hacer un buen periodismo

Guayaquil. El Tech Camp Guayaquil se realizó con éxito.

Fue un encuentro, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Fundamedios y la Universidad Casa Grande.

Reunió a 10 ponentes internacionales y nacionales pa-ra que dicten charlas relacionadas sobre realidad aumentada, nuevas narrativas, design thinking, visualización de datos, creación de podcasts, manejo de audiencias y estrategias digitales para informar con transparencia y creatividad.

Intensa jornada. Si bien la tecnología es una gran ventaja para comunicar, nuestras ideas aún son el principal motor para innovar. Esta fue una de las enseñanzas que dejó el Tech Camp Guayaquil a 60 periodistas, docentes, activistas, estudiantes y miembros de ONG, de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y E-cuador, quienes durante dos días analizaron los nuevos desafíos que plantea la profesión.

Con este ejercicio quedó al descubierto que la nueva manera de hacer periodismo ya no es la tradicional.

Una visión diferente. Una de la charlas que tuvo gran impacto fue la del brasileño Rómulo Torres, de la empresa de comunicación Letrada, quien se refirió a las audiencias y a contenidos digitales.

Él habló con diario EL NORTE y dijo que existe un problema de base que no permite lograr grandes cambios para informar.

¿Qué es innovar? En la actualidad se utilizan las herramientas de la era digital, pero con el pensamiento antiguo, te puedo decir que eso no es innovar.

¿Hay que reformular acciones y procedimientos? Completamente. No fuimos educados para trabajar en estos momentos, fuimos educados para trabajar en un modelo que ya está superado. El modelo industrial de producción ya está superado.

Hoy todos hacen de todo y todos colaboran con todos, ese es el nuevo modelo de la era digital.

¿Cambio la visión de las cosas? Las cosas no están listas, ya no tenemos el control sobre los resultados de la producción , lo que nosotros tenemos son construcciones constantes y las cosas van cambiando mientras hayan demandas. Ne-

cesitamos aprender a trabajar de otra manera.

¿Así como hay demandas, hay retos y hay amenazas? De hecho los retos son ahora mucho más grandes, porque antes el reto era mantener las cosas y ahora el reto es cambiar las cosas.

¿Y los modelos viejos? Los modelos que nosotros tenemos son modelos que ya están llegando al límite y no avanzan de ahí. Las empresas que no están en crisis son las que están innovando sus modelos.

¿Ya no hay liderazgos? Los liderazgos no son eternos, son circunstanciales, trabajamos en proyectos y si una persona ya no tiene un proyecto cierto, puede salir y trabajar en otro proyecto.

¿Los impresos corren el riesgo de desaparecer? Los impresos no van a terminar, pero habrá otra secuencia. No hay recetas definidas, lo que sí vale es hacer un buen periodismo.