Ministra Romo recalca que "piropos no son inofensivos"

Quito. La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, subrayó este jueves que los "piropos no son inofensivos", en una primera reacción a un reclamo de una mujer que, a través de Twitter, contó indignada que un policía la llamó "preciosa" en la calle.

"Los 'piropos' no son inofensivos. Es más grave si viene de un agente estatal", escribió la ministra en su perfil de Twitter.

Y añadió que: "a toda la Policía de Ecuador le será recordado que este comportamiento es inaceptable. Si queremos sociedades más seguras ¡debemos luchar contra todas las violencias!".

La funcionaria adjuntó un comunicado de la dirección general de personal de la Policía en el que se pide a distintas dependencias que se publique durante tres días consecutivos un recordatorio de comportamiento, a raíz de la denuncia sobre los términos inapropiados que usó el uniformado.

En el escrito se apunta que ese tipo de actitudes "desdicen del ejemplo de trato igualitario y respetuoso hacia las mujeres que la policía practica a lo interno y de lo que se debe dar ejemplo en una sociedad, en la que combatir la violencia machista también hace parte de nuestro trabajo".

Al ser representantes del Estado y de toda la Policía Nacional en la relación con la comunidad, "es imperante que cuidemos las formas al momento de relacionados con ella", reza el escrito.

En la misiva se enumeran algunos aspectos sobre el trato a los demás y se menciona entre ellos que es "inaceptable que en ciertos casos se hagan comentarios sexistas, denigrantes y/o hasta morbosos".

El asunto -ocurrido el pasado 24 de diciembre- se convirtió en viral una vez que una usuaria identificada como Catherine Torres, denunció en su cuenta de Twitter que caminaba desde su casa a la tienda por una calle en la ciudad de Guayaquil (suroeste), trayecto en el que debía pasar por una unidad de policía comunitaria.

"Un policía me gritó 'preciosa' desde su carro. Al darme cuenta de que era un carro de policía, estallé", relató al agregar que pidió a otro uniformado del lugar que le informe quién era el sujeto que le había faltado al respeto, pero ese oficial no supo reaccionar.

Torres relató el hecho, e incluyó audios, en un hilo que abrió sobre el tema en Twitter, donde agregó: "Gente, el Estado y la sociedad patriarcal se van a caer. La impunidad para nuestros agresores va a cesar. Nuestra integridad y respeto va a ir antes que todo. Somos mujeres, tenemos derechos. NO SOLO SOMOS UN CUERPO".

"La historia nos ha minimizado a un cuerpo con fin de goce y servir. NO MÁS. Ya no hay silencio", apunta, y en otro trino dice: "Hoy hablé por las que ya no pueden, por las que les quitaron la voz con la muerte, por las que están presas y por las que aún callan por miedo. Nos quitaron tanto que hoy no existe el miedo".

Asimismo señala: "Hermanas, GRITEN, HABLEN, DIFUNDAN. A todas nos ha pasado este tipo de cosas y los seguimos viendo como 'algo normal'. Que esté normalizado es violencia sistemática".

Torres confesó que esto le ha pasado antes. "Mi indignación fue que esta vez mi agresor utilizaba uniforme. Uniforme que simboliza seguridad y protección. Hoy me siento menos segura que ayer".