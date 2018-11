$!“Mani”, la idea tecnológica que nació en Ibarra para América Latina

Ibarra. ‘Mani’ es el nombre de un brazalete magnético destinado a personas con discapacidad en sus extremidades superiores. Proceso. El proyecto creado por el ibarreño Sebastián Arroyo y el quiteño Leonardo Castro, ingenieros mecánicos graduados en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, se encuentra entre los 10 semifinalistas de la quinta edición del concurso latinoamericano ‘Una idea para cambiar la historia’, organizado por History Channel. ‘Mani’ es el único proyecto de Ecuador que se encuentra en la semifinal y participa entre otras innovadoras ideas de México, Perú, Colombia, Argentina y Guatemala. Finalidad. “Nosotros buscamos un cambio de vida de las personas que tienen discapacidad en sus extremidades superiores, buscamos que los niños tengan facilidad para una vida independiente y en clases cuando tomen apuntes”, precisa Sebastián Arroyo. Uno de los beneficiarios de ‘Mani’ es Jostin Obando. Tiene 13 años de edad y vive en La Libertad, parroquia del cantón Espejo (Carchi). Nació con una alteración que le impidió la formación de sus brazos así como el crecimiento de su pierna izquierda. Gracias a ‘Mani’, Jostin puede escribir y tomar los alimentos con más comodidad.

Your browser does not support iframes.