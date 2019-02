Investigación disciplinaria a los policías que participaron en el operativo donde murió Diana

Quito. La Comisión de Relaciones Internacionales prosiguió con la fiscalización sobre los hechos ocurridos en Ibarra, donde fue asesina Diana Carolina y su hijo a manos de un hombre, a fin de preparar el informe respectivo. En las instalaciones de la sede legislativa, María Paula Romo, Ministra del Interior señaló que, al momento, se lleva adelante una investigación disciplinaria interna a todos los policías que participaron en el operativo, a fin de conocer en qué momento se cometió errores y qué se omitió.

Mencionó que en el grupo policial hay entrenamiento para la utilización de armas letales y no letales, por tanto, hay especialidades para este fin, sin embargo, cree que debe establecerse el entrenamiento para todos los policías y no solo para un grupo determinado, pero para ello debe haber disponibilidad de municiones ya que existen 50 mil policías.

La Policía actuó, pero, si se pierde una vida es porque hubo una falla, dijo la ministra del Interior al insistir que se realiza una investigación especializada en la Inspectoría General de la Policía para conocer cuáles son las circunstancias por el cuales no se efectuó el disparo al agresor, si es que hubo temor judicial.

Adelantó que actualmente se instruye a los gobernadores el patrocinio judicial en estos casos y que, hasta este momento, no cuenta con el informe final de este caso que enlutó a todo Ecuador.

Al ser consultada si el Acuerdo Ministerial 4472 con el cual se expide el Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador en el cumplimiento de las funciones específicas del servicio policial contempladas en la Constitución, debe ser elevada a ley, indicó que el reglamento es suficiente porque de lo contrario un procedimiento iría a la administración de justicia ordinaria, cuando lo adecuado es que se ventile en una instancia operativa y disciplinaria especializada.

De su lado, el Comandante General de la Policía Nelson Villegas mencionó que lo sucedido en Ibarra fue una crisis. Señaló que todo el personal policial está capacitado para actuar en este tipo de situaciones a fin de salvaguardar la vida de todo ciudadano y, en este caso de Diana Carolina y su hijo, sin embargo, hubo fallas al no informar en tiempo real y a la cadena de mando.

La Constitución establece el plan de acción que obedece a una planificación que debe cumplir la Policía Nacional, por tanto, sus acciones no son improvisadas, enfatizó. La Policía es una institución organizada, mantiene una cadena de mando, razón por la cual no se puede violentar el procedimiento, pero el problema fue que el hecho no se dio a conocer en tiempo real. La falla operativa tiene que ser analizada en la parte administrativa, señaló.

Los cuestionamientos de los legisladores fueron: falta de control de la situación, no se evitó el cerco ciudadano, tenía que haber un equipo negociador para tratar de disuadir al agresor, tener personal de tiro selectivo para eliminar la amenaza, etc.

Villegas señaló en las leyes no se determina la conformación de un comité de crisis y quien lo debe conformar. Mencionó que hace falta entrenamiento del personal policial para mejorar sus experticias de tiro, además que no es insuficiente los recursos para este objetivo; y que el Acuerdo Ministerial 4472, tiene que ser elevado a ley.