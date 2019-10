Fiscalía y Policía Nacional allanan instalaciones de Radio Pichincha Universal

Quito. En los exteriores de radio Pichincha UNiversal se escuchaban arengas como: “Fuera moreno Fuera”, y “Unete pueblo...” la tarde de este martes 8 de octubre. Hasta sus instalaciones llegó personal de la Fiscalía y Policía Nacional con la disposición de allanar el inmueble e incautar bienes, bajo la acusación del supuesto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, desde el programa “En la Oreja”, emitido el pasado 3 de octubre.

“Solicito que nos ayuden porque no quiero ocasionar destrozos, no quiero cortar transmisiones, así que pido que me colaboren”, indicó la representante de Fiscalía quien solicitó a los periodistas y trabajadores del medio de comunicación a colaborar con las autoridades y entregar todo lo relacionado con la investigación.

Según la información publicada por el propio medio de comunicación radial, en su cuenta de Twitter, debido a que este hecho se suscitó mientras se transmitía en VIVO la coyuntura del país, la autoridad encargada informó que en caso de que la ciudadanía acuda a la estación radial, se estaría incurriendo en otro delito.

Pichincha Universal solicitó que desde el Gobierno Nacional se garantice el derecho a la libertad de expresión.

La tarde del lunes un grupo de ciudadanos se concentró en un plantón frente a Teleamazonas. En las rejas de las instalaciones colocaron carteles en contra del presidente de la República, Lenin Moreno, y otros políticos como el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el ex candidato presidencial, Guillermo Lasso y calificaron al medio de vendido y entreguista.