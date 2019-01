Fiscalía pide versión voluntaria de Correa en caso Valdiviezo

Quito,.- La Fiscalía ecuatoriana informó hoy, viernes 04 de enero de 2019, de que ha citado para la próxima semana al exjefe de Estado Rafael Correa, para que rinda su versión voluntaria en el caso que investiga la muerte del periodista Fausto Valdiviezo.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía especificó que citó a Correa para que rinda “versión libre y voluntaria” y que la diligencia se realizará por videoconferencia el 10 de enero, a las 09.00 hora local (14:00 GMT).

Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, vive en Bélgica (de donde es oriunda su esposa) desde 2017 tras entregar el poder en mayo de ese año a su entonces correligionario Lenín Moreno, que ganó en las urnas en las elecciones de abril.

Ante publicaciones de prensa el jueves que anticipaban su convocatoria a declarar, Correa escribió en Twitter: “Esto realmente ya es demencial, al igual que caso Balda, Gabela, 30S, aviones, deuda, etc. Más que rabia, da tristeza. Que se presten a esto los politiqueros de siempre, no debe asombrarnos, pero no fiscales, jueces, etc. Sí creí que el país había avanzado un poco más”.

El 12 de abril de 2013, la muerte de Valdiviezo conmocionó a la sociedad ecuatoriana y el propio Correa, presidente de entonces, expresó su compromiso para que el crimen no quede en la impunidad.

Valdiviezo, que tenía 53 años cuando fue acribillado, trabajó en varias cadenas de televisión de su país como reportero y presentador de noticias.

En mayo de 2013, el entonces ministro del Interior, José Serrano, informó de que existía una relación entre una supuesta red mafiosa y la muerte del periodista en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Serrano indicó que las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron ubicar a integrantes de la red que, aparentemente, cometía varios delitos como “narcotráfico, usura, lavado (blanqueo de dinero), trata de personas”.

Las declaraciones de Serrano se dieron poco después de que concluyeran las audiencias de formulación de cargos contra siete personas detenidas por ese caso.

Serrano dijo entonces que en los operativos efectuados se detuvo a tres extranjeros de origen albanés, griego y búlgaro.

Explicó que las primeras versiones de los detenidos apuntan a que los extranjeros, aparentemente, eran utilizados como “mulas” o intermediarios para enviar drogas al exterior.

Indicó que había también dos personas prófugas relacionadas con el asesinato del periodista y que habían sido incluidas en un programa de recompensas para su captura.

Ese año, el fiscal Paúl Ponce explicó que se habían iniciado dos procesos, uno por el crimen del periodista Valdiviezo y otro por narcotráfico.