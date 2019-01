Obras incompletas y mal hechas en barrio afectado por atentado hace un año en San Lorenzo

“El primer censo fue mal hecho”

Doña Carmen Montenegro es la presidenta del barrio La Delicia. Ella es el reflejo de la impotencia y la insatisfacción que sienten los ciudadanos que recibieron los trabajos de reparación en unos casos y construcción de casas “nuevas” en otros. Las cosas no se hicieron técnicamente bien, dijo. “Nos sentimos engañados y estamos preparando una paralización para reclamar. En términos generales son casi 200 casas que fueron afectadas por el “bombazo”, de las cuales solo 55 fueron las que reconstruyeron, acotó doña Carmen Montenegro. Ella afirma que se realizaron diferentes gestiones ante el MIDUVI, la Defensoría del Pueblo y otras entidades públicas, “tenemos los oficios solicitando que por favor vengan a hacer un nuevo censo, porque los que vinieron la primera vez no querían caminar más allá de la esquina y todos saben que el efecto se causó casi a dos kilómetros a la redonda”. Al ser preguntada por qué solicitan un nuevo censo, la dirigente se ratificó que todo estaba mal hecho. Ya ha pasado un año -dijo con tristeza- y de nuevo se viene el invierno y el agua ingresará a las casas, la gente sigue mojándose, están dañados los pisos y si usted entra a las viviendas va a mirar que los cuartos, la sala, el comedor están llenos de baldes (FOTO) para evitar que las filtraciones por los techos de zinc que no han sido arreglados causen más daños. En La Delicia están desesperados porque no tienen quien les escuche. Si llueve las goteras aparecen y cuando viene el viento entra tierra, polvo y parece que las hojas de zinc se fueran a levantar, expresaron los habitantes.