Denuncian ocho asesinatos a personas LGBT en Ecuador desde 2017

Quito.- La Federación Ecuatoriana de organizaciones LGBT denunció hoy que ocho personas LGBT han sido asesinadas en el país entre el año pasado y lo que va de 2018.

Germán Castillo, miembro de la Federación, dijo que el 75 por ciento de las personas asesinadas fueron trans femeninas y el 25 por ciento hombres homosexuales, de acuerdo al Observatorio de Justicia de esa agrupación.

El informe anual de asesinatos y agresiones a personas trans, presentado hoy la asociación LGBT Silueta X y la Federación, especifica que en 2017 fueron asesinadas 4 mujeres trans y una persona “de género no conforme o más conocido como queer”.

Además, se presentaron cuatro intentos de asesinato y seis amenazas de muerte a personas de ese grupo.

El estudio puntualiza también que con un 27 por ciento, la ciudad costera de Guayaquil es la que mayor denuncias registra de agresiones e intentos de asesinato a personas trans en Ecuador, seguida por Quito, con 20 por ciento.

Diane Rodriguez, presidenta de Silueta X, señalo que “es muy probable” que hayan más casos pero que no son conocidos porque “se pierde información” o hay datos a los que no se puede acceder porque no todas las instituciones del Estado han definido con claridad la identidad sexual y la de género.

“Reportes de Fiscalía y Policía dicen que una persona de identidad LGBT fue asesinada, ponen los nombres en masculino y dicen que estuvo vestido con prendas femeninas pero nunca especifican que fue una persona trans”, precisó.

Según Rodríguez eso dificulta la claridad en los datos sobre ciudadanos trans asesinados.

Para la activista, la situación de los trans en Ecuador y de la población LGBT en general “podría mejorar” si no hubiera “discursos de odio” y si el Gobierno se pronunciara al respecto.

“Los discursos de odio de estos grupos tienen un efecto, ya no estamos suponiendo, esto es un hecho” dijo, refiriéndose a la marcha denominada “Con Mis Hijos No te Metas”, un movimiento social en respuesta a las políticas públicas para la implementación del enfoque de género en la educación.

“Nos hemos dado cuenta que la fecha de asesinatos es posterior a la marcha. En 2017, hasta septiembre hubo un asesinato, tras la marcha surgieron los siguientes tres asesinatos”, añadió.

En la rueda de prensa de presentación del informe, la Asociación LGBT de Ecuador insistió en su pedido al Gobierno para que se pronuncie y “contenga” los discursos de odio ya que su papel es “garantizar y proteger” a esta población.