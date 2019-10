Corte niega recurso solicitado por Rafael Correa y ratifica a jueza Camacho en Caso Sobornos

Quito. La jueza Daniella Camacho sigue al frente del juicio por el caso Sobornos 2012-2016 en el que están vinculados el expresidente Rafael Correa y su exfuncionario Vinicio Alvarado. Ambos presentaron un recurso para intentar sacar del caso a la jueza, los mismos que fueron rechazados por el juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez

Como improcedentes determinó la Corte de Justicia de Ecuador, este viernes 25 de octubre, los pedidos hechos por Correa y Alvarado. La magistrada deberá reinstalar la audiencia previa de juicio.

Según el juez Rodríguez, la defensa de Alvarado no pudo justificar que la magistrada no tenía independencia en este caso. Por eso negó la recusación, una figura que buscaba que Camacho no continúe al frente del caso Sobornos en el que se investigan los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

En la audiencia, añadió el juez, tampoco se evidenció que las acciones realizadas por Camacho hayan impedido las garantías al debido proceso.

Al fente de la audiencia de recusación solicitada por rafael Correa estuvo el conjuez Wilman Terán