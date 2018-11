Correa sobre juicio: “No se preocupen por mí, preocúpense por la Patria”

Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar.

Se ratifica que el Caso Balda. es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas.

No se preocupen por mï, preocúpense por la Patria

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/IpOmP4swY6