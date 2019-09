Colectivos feministas se alzan a favor del aborto por violaciones en Ecuador

Varios cientos de personas marcharon por las calles del centro de Quito, desde el parque El Ejido hasta los exteriores de la Asamblea Nacional en rechazo a la decisión de la cámara que el pasado jueves, por sólo seis votos de diferencia, no aprobó esa reforma.

En este sentido, argumentó que esas niñas se ven obligadas a dejar de estudiar, lo que provoca que no puedan acceder a empleos dignos y deban pasar una serie de condiciones que les impide el acceso a tener calidad de vida.

“No se trata de obligar a abortar, se trata de dar la oportunidad a que esas mujeres (que sufren un embarazo producto de una violación) tengan la oportunidad de decidir si quieren tener a su hijo o no”, complementó la manifestante.

Por su parte, otra de las activistas, Pamela Ortiz, aseguró que la mayoría de las niñas que sufren esta situación pertenecen a los sectores sociales más empobrecidos del país.

Debido a esto, “tienen que sufrir el no tener una buena asistencia sanitaria en el parto”, reflexionó la activista.

Quienes se oponen a este derecho “nos acusan de que queremos legalizar el aborto porque no queremos usar condón y eso es absurdo, ya que tenemos acceso a anticonceptivos como todo el mundo, pero en una violación no puedes pedir (que el violador) use condón”, protestó.