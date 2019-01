Asamblea de Ecuador indagará a legisladora por supuestos actos irregulares

Quito. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional decidió por unanimidad, investigar a la legisladora de CREO Ana Galarza por presuntos actos irregulares, entre ellos, cobros indebidos a sus asesores.

Tras una denuncia presentada por el asambleísta alterno de Fuerza Ecuador, Luigi García, y un exasesor de CREO Lenín Rodríguez, el CAL consideró este 10 de enero que se cumplían los requisitos pertinentes para solicitar una comisión tripartita que analice el caso de Galarza.

Según confirmó su compañero de bancada, y vocal del CAL, Patricio Donoso, esa comisión se conformará la próxima semana para que haga la investigación solicitada.

“La denuncia presentada cumplía todos los requisitos. Esto es, juramentada, notarizada y el anuncio de las pruebas, que tienen que ser sustanciadas por una comisión y finalmente por el plenario”, explicó Donoso a los medios de comunicación.

Reconoció que votó a favor de investigar a su compañera de partido porque los requerimientos se cumplieron y él siempre ha actuado con franqueza, decisión y honestidad, según dijo.

Al presentar la denuncia, García aseguró que es “evidente” que gran parte del sueldo de Omar Mayorga, asesor de Galarza, y la totalidad del de la asesora Carmen Alvarado “iba destinado a otras actividades”, con independencia de las “transferencias y depósitos a la cuenta de la Fundación Salva tu Vida”.

“El lunes le vamos a pedir a la Fiscalía General del Estado que ordene inmediatamente el reconocimiento de la denuncia y la práctica de las pericias que hemos solicitado, no vaya a ocurrir que transcurra el tiempo y por falta de despacho de la Fiscalía, el delito quede en la impunidad”, expresó Cano, que también es abogado de Rodríguez en la causa.

Por último, instó a Galarza a que entregue a la Fiscalía “su teléfono institucional y su computador a fin de que se puedan periciar y de esta forma determinar si existe o no delito”.

Rodríguez presentó el pasado martes ante la Fiscalía ecuatoriana una denuncia contra Galarza por presuntos cobros indebidos y aparente desvío de fondos al interior de la Asamblea Nacional, que ella niega.

“Si se contabiliza a lo largo del tiempo, sería un perjuicio de más de 100.000 dólares, lo que revelaría un manejo inadecuado de recursos públicos”, insistió Rodríguez a la salida de la Fiscalía.

Pidió que se investigara no solo a Galarza, sino también a su esposo, Juan Francisco Sevilla, y a otros asesores y asistentes de despacho de la asambleísta, así como sus correos electrónicos, ya que, según apuntó, “su maestría la realizaban sus asesores”.

De su lado, Galarza acudió hoy a la Fiscalía para impugnar la denuncia presentada por Rodríguez al considerar que son “calumnias” y que ella es víctima de “persecución política”.

“Soy la más interesada en que esta calumnia se investigue, por eso solicitamos asignación de casillero judicial en la Fiscalía. Estoy aquí dando la cara, quien me calumnia no tienen NADA, excepto CALUMNIAS. No me intimidan y continuaré con la fiscalización”, escribió Galarza en Twitter.