¿Aborto en Ecuador, un tema de salud pública?

Al respecto, el ginecólogo Fernando Bejarano indicó que la despenalización no es la solución. “Preautelar la vida de la mujer no significa atentar contra otra vida”, indicó el galeno. Además subrayó que el embarazo en adolescentes, en un alto porcentaje, no es producto de una violación.

Esta afirmación coincide con datos entregados en el país. Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos adolescentes por debajo de Nicaragua y República Dominicana. Un dato que alerta a las autoridades de salud si se toma en cuenta que en los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%. Ese mismo indicador, en adolescentes de entre 15 y 19 años se ubicó en el 11%.

“Una ley no va resolver el problema de violaciones”, señaló Bejarano. La prevención del embarazo es clave siempre y cuando se contemple una adecuada educación y cuidados.

El especialista médico habló de otro caso en los que un aborto está permitido. Cuando por ejemplo se detecta una malformación agresiva en la vida que se está gestando. Es un Comité de Ética después de una reunión entre especialistas, es el que decide si se practica o no el aborto.

Bejarano concluye que despenalizar el aborto, en caso de violaciones, pone en riesgo la libre interpretación de la ley y podría aumentar las estadísticas de casos de violaciones.