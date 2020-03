789 contagiados de coronavirus en Ecuador, 4 en Imbabura

Según el reporte de las autoridades de este domingo 22 de marzo en Imbabura se registra un nuevo caso de coronavirus, que suman 4 en la provincia. Carchi no reporta ningún caso de covid-19.

El Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, informó desde el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que se registran 789 casos positivos en el Ecuador.

Sonnenholzner, en una rueda de prensa virtual, dijo que la provincia más golpeada es Guayas con la mayoría de los casos que se registran en el país.

En Ecuador, 14 personas han fallecido hasta el momento por el covid-19 y 699 están bajo sospecha, mientras que 1.347 se encuentran en un cerco epidemiológico, mientras que 872 casos fueron descartados y tres personas se recuperaron.

El vicepresidente ratificó que solo se permiten los vuelos humanitarios. Salida de europeos y retorno de ecuatorianos no ha sido tarea fácil, está lejos de terminar, tener calma. Además, restricción en fronteras y aislamiento domiciliario obligatorio. “No hay sistema de salud que alcance si no ponen de su parte. Si ayudan no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quién salvar y a quíen no”.

“Los próximos 7 a 10 días posiblemente van a ser los más difíciles para el país, ahí es donde tenemos que demostrar nuestras ganas de trabajar, nuestra voluntad”.

Ratificó que no puede haber cortes de servicios básicos, se pidió a las empresas de telecomunicaciones que no hagan cortes porque la ciudadanía necesita estar comunicada. Distribución de kits alimenticios para las personas en situación de vulnerabilidad, un bono de $60 para trabajadores con ingresos menores a $400.

Toque de queda y Zona Especial de Seguridad

Guayas, Santa Elena y Galápagos de 16:00 a 05:00, San Elena no tiene un sistema suficiente y tendrían que ir a Guayas. La Zona Especial de Seguridad posiblemente se implementa desde la próxima semana.