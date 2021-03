68 años de la CCE-I y su impronta llena de logros

“En medio de un clima electoral que se avecina en nuestro Núcleo, el cuadrante de los tiempos acusa signos nefastos, gravísimos disturbios, enconados rencores. Vemos cómo aquellos que ayer se beneficiaron de nuestro Núcleo, hoy se balancean a manera de ebrios, estremecidos al frémito rugiente de pasiones que se enfurecen y se desbordan”, dijo en su discurso el director de la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo, en el marco de los 68 años de vida institucional.

En el evento en que se impuso la medalla Pilanquí al destacado médico y hombre de letras, doctor José Albuja Chaves, intervinieron en su orden Germánico Guevara, Alberto Proaño, Luis Fernando Revelo, José Albuja, José Villarreal, Patricio Pérez Ramírez y en el marco musical estuvo el talentoso Ulpiano Galindo. También se entregó una placa al reconocido artista, compositor y músico Silvio Luis Arce.

En el discurso de orden, Alberto Proaño, también hizo referencia a las próximas elecciones en la sede provincial de la Casa de la Cultura indicando que el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, que caracterizan a nuestro pueblo, tienen que permanecer en el tiempo y en el espacio y del mismo modo tenemos que abrir las puertas a las manifestaciones de arte y cultura que los tiempos actuales y de globalización no exigen en el diario convivir, “pero no por ello hemos de concebir como cultura a cualquier garabato y de mal gusto pintado arbitrariamente y a escondidas en paredes privadas o de edificios públicos y lo que es peor sobre piedras históricas y monumentos… no, eso no es arte”, señaló.

Fernando Revelo, denunció que en las redes sociales piden “que se larguen las momias cocteleras, los dinosaurios y los budas de la cultura, los retrógrados que quieren perpetuarse en el Núcleo, los pelagatos que se comen el presupuesto, el profesorzuelo que no lee y que fue guiado por otro profesorzuelo…etc.”, ¿Así es cómo se busca la Dirección de una entidad respetada y respetable como es la Casa de la Cultura de Imbabura?, se preguntó Revelo.