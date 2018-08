Selena superó a Beyoncé en Instagram

EE.UU. Selena Gómez sumó millones de likes en su cuenta de Instagram gracias a una foto de su cumpleaños. La exchica Disney rompió un nuevo récord en la citada red social y logró destronar a Beyoncé.

Fotografía. A Selena le bastaron solo 13 minutos para superar a Beyoncé con una publicación que ya acumula más de 9 millones de ‘likes’.

Y es que muchos quedaron encantados con la imagen de Gómez sonriendo el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Pues la intérprete de ‘Bad liar’ luce al natural. Recordemos que Beyoncé tenía el título de mayor cantidad de “me gusta” en toda la historia de Instagram desde febrero de 2016 cuando dio la noticia del embarazo de sus mellizos Rumi y Sir. Recientemente, se dio a conocer que Selena estaba muy preocupada por el estado de salud de su amiga Demi Lovato pese a que se distanciaron hace unos meses. Tras su separación de Justin Bieber, Gómez disfruta de sus seres queridos y proyectos personales.

Vida y fama. En 2009 formó una banda llamada Selena Gómez & The Scene, el 29 de septiembre de ese mismo año, la discográfica publicó su primer álbum de estudio, titulado Kiss & Tell. En 2008, firmó un contrato con Hollywood Records, y desde entonces grabó múltiples bandas sonoras para Disney Channel. En febrero de 2015, Gómez publicó su primer tema bajo el sello de Interscope Records, ‘I Want You to Know’, una colaboración con el disco jockey Zedd.