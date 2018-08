Salud en la zona bucal y una total seguridad en la sonrisa

Ibarra. La salud bucodental puede ser considerada la puerta de entrada del bienestar y la sonrisa es clave para la imagen que damos y la autoestima que tenemos. Uno de los aspectos más importantes es tener seguridad al sonreír y disfrutar con ello.

Importancia. Los profesionales de la salud insisten en que cuidemos nuestra boca en general, y los dientes en particular. El motivo es porque aunque muchas personas no lo sepan, hay una relación entre determinadas enfermedades y unos dientes que no se están atendiendo como debería.

Según la OMS, casi el total de los adultos del mundo, sin importar cuál sea su origen, posición social o volumen de ingresos, padece caries. También otras enfermedades como la periodontitis están muy extendidas. Desatender las señales es muy peligroso, puesto que las infecciones dentales llevan a pérdida de piezas y problemas de corazón.

Estudios. Los antiguos galenos siempre decían que la boca era nuestro punto de vista inicial en cualquier estudio médico. Por la boca podemos conocer un montón de enfermedades y es un termómetro que nos explica cómo nos encontramos nosotros mismos, no solo físicamente sino incluso clínicamente. Es cierto que se han ido desgranando dos tipos de estudios, por el lado de la odontología y el estudio de la medicina por otro, pero siempre han ido muy unidos.

La primera arma. Antes de tener que lamentar estos inconvenientes hay que prevenir. No está por demás decir que la limpieza diaria es obligatoria, además de tener otras precauciones. Reforzar el sistema inmunitario y ayudar al cuerpo a eliminar toxinas también es una forma de cuidarse de males futuros.

¿Cómo es una revisión? El odontólogo Marcelo Marfetán, en su clínica Ceibodent, realiza en primer lugar una revisión, útil para saber cómo se encuentra nuestra salud bucal en general y que le permitirá detectar si existe o no algún área con problemas. Luego realiza una limpieza, en la que elimina la acumulación tanto de placa como de sarro. Y, finalmente, en caso de existir alguna caries, hará el empaste.

“No debemos esperar que el problema se desarrolle y aparezca en forma de dolor para acudir al especialista. Lo que importa es la forma de hacer prevención. Acudamos al profesional por lo menos dos veces al año con el objetivo de que valore el estado de salud en general y las recomendaciones generales”, dice Marfetán.

Más especialidades. Además, el odontólogo comenta que es importante contar con un lugar que ofrezca todas las especialidades. Es por eso que en Ceibodent se ofrece las especialidades de ortodoncia, implantes, odontología estética, periodoncia, endodoncia, odontopediatría.

“Todas nuestras especialidades están enfocadas tanto para adultos como para niños y también llevamos la parte de cirugía dental”.

Con más demanda. Para Marfetán la especialidad con más demanda es la ortodoncia.

Esta es una especialidad en la odontología encargada de corregir la posición defectuosa de los dientes. Aunque se recurre a ella con fines meramente estéticos, también es importante a nivel de salud bucal. Llevar ortodoncia no solo sirve para lucir una sonrisa perfecta, sino para solucionar otro tipo de complicaciones, como la masticación defectuosa. En muchos casos es recomendable esperar a la adolescencia, ya que en la niñez los dientes todavía están en formación.