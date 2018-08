Regresó “El Mundo de Beakman”

Los amantes de la ciencia pueden estar felices, pues el exitoso programa noventero “El mundo de Beakman” está de vuelta.

“Beakman’s World“, programa de televisión educativo basado en la tira cómica “You Can With Beakman And Jax” y que en la pantalla chica protagonizó Paul Zaloom, está de vuelta para este verano gracias a un proyecto el cual emitirá varios capítulos a través de YouTube.

Lo mejor del regreso de “El mundo de Beakman“, es que estos capítulos se estrenarán completamente en español y con la voz de Juan Alfonso Carralero, actor de doblaje que da voz en castellano a Paul Zaloom, tal y como lo escuchamos en la serie original lanzada en 1992.

El primer capítulo, en español, fue publicado apenas el jueves 9 de agosto y ha tenido buena aceptación entre los que lo han visto.

Los episodios irán liberándose durante todo este mes a través del canal de YouTube de Hearthstone Latam; así que ya sabes en dónde encontrar un pedacito de tu infancia y claro, por qué no seguir aprendiendo de ciencia.