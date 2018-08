Razones para adoptar y no comprar animales

Ibarra. Cuando compras un animal en una tienda, criadero o directamente de un particular, estás fomentando un negocio con vidas, las cuales en la gran mayoría de las ocasiones no son tratados con respeto si no como una mercancía de trabajo y de hacer dinero.

Una cruel realidad. La animalista Anita Lozano dice que las hembras son usadas como fábricas reproductoras de cachorros y suelen vivir encerradas en jaulas de las que jamás salen.

“Su esperanza de vida es muy corta debido al maltrato constante al que están sometidas. Crían en cada celo sin descansar, cuando lo recomendable es alternar criando un celo si y un celo no”, explica y añade que el no pasear nunca sus patas se atrofian y pierden musculatura, en muchos casos pierden pelo del estrés e incluso sufren infecciones de piel. Al no darles nunca la luz del sol, llegan un punto que sus órganos están destrozados y ya no producen cachorros sanos por lo que son sacrificados.

Para la reflexión. Cuando compramos fomentamos todo lo anterior y condenamos a algún animal al sacrificio. Si por el contrario evitamos la cría y rescatamos a un animal de la calle o de alguna fundación, estamos evitando el sacrificio de un animal que ya está vivo y también evitar la condena a la desaparición de la cría de particulares.

Razones. Al adoptar estás dándole la oportunidad a otro perro o gato de encontrar un hogar también, ya que el temporal o albergue que ocupó el que tú adoptaste lo ocupará otro que a su vez será rescatado del abandono y dado en adopción. También demuestras ser una persona inteligente y con valores pues tú no ves a los animales como simples objetos de compra/venta sino como seres vivos que merecen un buen Hogar y buena calidad vida.

Al adoptar estás rechazando un negocio tan cruel como lo es la venta de animales para “mascotas”. Esta industria es una de las peores explotaciones que existen en el mundo. La gente inescrupulosa que vive de los animales no solo hace reproducir sin control a una perra o gata sino que, incluso, muchas de ellas han sido robadas para explotarlas.

Al adoptar te vuelves en un héroe, pues el salvar a un ser vivo y darle tu cariño y protección te convierte en uno automáticamente.

Lo más importante. Lozano enfatiza en que lo más importante será el cariño que recibirás como agradecimiento. “Muchos animales desarrollan un instinto más protector y cariñoso con los humanos que les han permitido tener una segunda oportunidad”.