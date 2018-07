¿Quién es Cardi B y por qué su imagen está en todos los memes?

Lo que empezó como un momento jocoso por parte de la cantante Cardi B terminó siendo una sensación mundial de memes, en particular Latinoamérica.

Cardi B no es su nombre real, sino Belcalis Almanzar. Nació en 1992 y fue criada en uno de los barrios más pobres de El Bronx (Nueva York). A los 19 años consiguió trabajo como stripper. Fue en 2013 cuando comenzó a ganar popularidad en redes sociales y en 2015 cuando se lanzó a la fama protagonizando la sexta temporada del reality Love & Hip Hop: New York.

Si su música no ha dejado a nadie indiferente, su estilo a la hora de vestir no se ha quedado atrás... Tanto sus looks de belleza como sus estilismos son de lo más variado y ecléctico