Pautas especiales para la primera cita

Ibarra. La primera cita siempre será la más importante para empezar una relación. Esto debido a que tanto el hombre como la mujer dejarán ver su personalidad.

Carta de presentación. “La primera cita puede ser el comienzo de una gran historia de amor, puede convertirse en una pesadilla que hubiéramos querido evitar o en una experiencia fría e indiferente que determine que la convierta en la primera y última cita”, explica la Psicóloga Belén Acosta.

Consejos. “La apariencia es muy importante. Es imprescindible estar aseado y bien vestido. En el caso de los hombres es importante que vayan afeitados, con su cabello arreglado, buenos zapatos y un perfume agradable. Las mujeres deben optar por una vestimenta apropiada y femenina, con un maquillaje tenue y bonito y un lindo peinado”, aconseja la Psicóloga quiteña.

Tome en cuenta. “Nunca se debe hablar en una cita de una expareja. Tampoco de la madre, del padre o de los hijos en demasía. Es un momento para conversar de cada uno y no de terceras personas. Si esto se cumple, podrán conocerse en profundidad para saber si hay algo más allá que una simple atracción física”, recomienda para la primera cita la experta.

Importante. “Sé tu mismo. No inventes ser algo que no eres porque no te beneficiará. Todo lo contrario, luego, en el futuro, puede volverse en tu contra”, acotó Acosta, quien además mencionó: “No es aconsejable un beso en la primera cita, salvo que se dé con naturalidad. Conózcanse bien antes y sepan si, en realidad, son el uno para el otro”.

Pautas que permitirán el éxito en la cita.