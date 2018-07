Los Churros de Doña Florinda tienen el sello colombiano

Ibarra. Para los amantes de lo dulce ha llegado “Los Churros de Doña Florinda”. Un novedoso y sabroso emprendimiento que el colombiano Juan Camilo Ortega ha creado para deleitar el paladar ibarreño.

Su historia. Juan Camilo es un ciudadano refugiado oriundo de Mercaderes, situado en el suroeste de Colombia, en el departamento de Cauca.

Él llegó al Ecuador junto a su familia hace ocho meses. Desde entonces ha tenido el respaldo de HIAS, organización que protege al refugiado desde 1881, para que pueda salir adelante luego de la terrible crisis que vivió en su país.

Surgió la idea. Hace 13 años estuvo en Guadalajara, México, en donde aprendió a preparar la harina y posterior a ello a elaborar los muy populares Churros. “Este alimento es originario de México. Fue allí donde lo perfeccioné y lo utilicé como un medio de sustento”, dijo el emprendedor.

Hace seis meses, principalmente desde noviembre, ya surgió el emprendimiento al cual bautizó como “Los Churros de Doña Florinda”.

Acogida. Al principio Juan Camilo tuvo que tener mucha fortaleza porque la gente no conocía el producto y por ello no compraban. “Muchas personas no sabían lo que yo vendía. Algunos pensaban que eran papas fritas y tuve que empezar a explicarles”, dijo el talentoso cocinero.

Fue luego de que saliera con su coche por las calles que tuvo su acogida y la gente empezó a comprarlos.

Proceso. “Primero lo que hago es realizar con el aseo de las máquinas y todos los implementos. Luego se cocina la harina para estar a las 10:00 listos para ir a las escuelas. En mi recorrido estoy hasta las 19:00”, explica Juan Camilo.

Sus churros son preparados ese instante frente a los clientes. Su manjar es hecho por sus propias manos como una herencia de su familia.

El valor va de USD 1 en la que van 11 churros con su yapa respectiva.

Sueño. Juan Camilo tiene una meta clara, la de poder crecer con su negocio. Es por ello que busca a futuro contar con su propio local y presentar los más sabrosos churros a la gente.

El emprendedor hace una invitación para que las personas apoyen su negocio.