Liposucción ultrasónica para moldear

Ibarra. Para todas aquellas personas que están interesadas en moldear su contorno corporal, una de las técnicas más reconocidas es la lipoescultura ultrasónica, que con un mínimo de sesiones garantiza resultados satisfactorios.

¿Qué es? Es un tratamiento de última generación que se lleva a cabo mediante un equipo de ultrasonido de alta potencia, que posee la penetración necesaria como para actuar en el tejido adiposo. Estas ondas ultrasónicas provocan un estallido de la célula adiposa volviendo la grasa que se encontraba dentro de la célula al estado líquido, y una vez en ese estado poder ser eliminada a través de su forma natural, por medio de la orina. El tratamiento se lleva a cabo en sesiones, las cuales dependerán de la respuesta de cada paciente y la cantidad de adiposidad que se desee reducir.

Ventajas. Andrea Morales, propietaria de Benessere, comenta que entre las ventajas podemos destacar que es un tratamiento no quirúrgico. Los resultados desde la primera sesión. No necesitarás muchas sesiones. El tratamiento es ambulatorio por lo que no requiere reposo. El tratamiento es seguro y sin riesgos.

Contraindicaciones. Hay que tener en cuenta que no todos pueden realizarse esta técnica. Las mujeres embarazadas, las personas con daño hepático crónico, portadores del virus de la hepatitis, pacientes con diabetes descompensadas o dislipidemias muy severas, son algunos de los que tienen prohibido someterse al tratamiento.

Por esta razón, antes deben acudir a una evaluación.