El logo, la representación gráfica que no puede faltar

Ibarra. La importancia del logo para una empresa va más allá de un simple dibujo. En este artículo te vamos a compartir algo sobre dicho tema.

Una pieza importante. ¿Tienes un logo? si no es así, o tienes uno de poca calidad es necesario que leas este tema. Toma en cuenta que no es cuestión de tener un diseño solo por hacerlo. Sino porque es una pieza muy importante en cuanto a tu imagen como empresa.

Sin nombre. El logo es parte de una empresa, eso lo sabe cualquier persona por lo que si careces de uno, las personas lo van a notar. Tener un logo le da a entender a tus clientes que eres un negocio completo y serio.

Es como cuando te diriges a un negocio y preguntas si tiene nombre. Si te dicen que si, se ve mas serio en comparación si te respondiera que no. Un negocio sin logo es como un negocio sin nombre, da un aire de informalidad que no es muy conveniente.

Fácil de recordar. Si hablamos de representación de tu marca nada mejor que tu logo. Los consumidores suelen recordar mucho más rápido un logo que incluso un nombre.

Además recuerda que el logo no es algo que colocas en tu local. Sino que también acompaña tus documentos, portales web e incluso productos. Es más fácil colocar uno de ellos que el nombre completo de tu negocio, razón por la cual termina siendo la cara de tu empresa.

Significado. Hay logos que al nada más verlo ya sabes de que trata su empresa. Esto es importante porque le permite al cliente identificar que eres un negocio que le ofrece lo que estás buscando.

Y aunque hay muchos logos famosos que no cumplen con este requisito, es importante que el tuyo de alguna u otra forma pueda decirle al cliente qué es lo que ofrece.

Parecerás novato. Si no posees un logo vas a dar a entender que tienes tan poco conocimiento que no sabes que tener un logo es importante. Y muchos van a pensar que así como se te pasó por alto algo tan importante también se te puede pasar por alto algo con respecto a tus servicios o productos.

Por otro lado, si tienes un logo pero está mal hecho, vas a dar a entender que no eres suficientemente capaz de hacer las cosas bien. Si tu logo parece realizado por un niño de 5 años ¿Qué va a pensar el cliente de ti? que eres un niño de 5 años que no puedes ofrecer lo que ellos esperan.

Mala calidad. No tener un logo te va a obligar a adoptar uno muy malo, porque es obligatorio que lo tengas. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y no le diseño un logo, pero cuando voy a crear sus redes sociales ¿Qué voy a colocar como perfil? no sabría ¿Cierto?

Esto me obligaría a crear una imagen (apresuradamente) que identifique a mi empresa, que pasa a ser un logo. Es aquí donde nos encontramos con logos que mas de ser algo creativo simplemente es el nombre de la empresa.

