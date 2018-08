Josselyne, 18 años junto a EL NORTE

Ibarra. Josselyne Cumandá Cabascango Andrade ha crecido junto a Diario EL NORTE. La estudiante ibarreña ha salido en el impreso desde su primer año de vida. Ahora a sus 18 años comenta su experiencia de haber crecido junto al impreso.

Experiencia. El 31 de julio Josselyne está de cumpleaños y desde su primer año de vida su foto ha sido plasmada en las paginas de Diario EL NORTE. “Cuando me enteré que mi foto se publicaba todos los años mi foto fue algo muy bonito. Mis amigos me decían que me han visto y era algo realmente especial. Quiero agradecerle a mi madre por haber tenido ese gesto tan bonito de cariño”, dijo la joven cumpleañera.

Su madre. “Ha sido un gusto el ver a mi hija crecer cada año y poder indicar al mundo lo más preciado que tengo. Esto es un gesto que me nació y con el respaldo de mi esposo lo hicimos desde su primer año y que sea un recuerdo para ella. Lo hicimos con mucho cariño para nuestra única hija”, explica Cumandá Andrade, docente y madre de Josselyne.

Su padre, José Cabascango, expresó todo el cariño y respaldo para su hija: “Todo mi amor incondicional para mi querida nena como le digo de cariño”.