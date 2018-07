Jalapeños naturales y orgánicos, el emprendimiento de Fernando Gudiño

Ibarra. La Maceta es un proyecto bajo el concepto de agricultura urbana, desarrollado en un pequeño espacio de la casa de Fernando Gudiño, las plantas de jalapeño son criadas en maceteros con abonos y materia orgánica. Estas macetas son elaboradas de recipientes plásticos reciclados , los frutos son cosechados, procesados y macerados con productos naturales sin conservas químicas.

Idea. ‘La idea nace cuando me fui a EEUU y probé con un amigo el chile jalapeño, al regresar al país una amiga británica me enseñó a encurtir ají, pero yo tenía sembrado unas semillas de jalapeño que me trajeron de México, estos me dieron fruto y empecé a encurtir mis propios jalapeños’, dijo Fernando.

De ensaño en ensaño ha logrado elaborar un chile jalapeño que es sembrado en macetas, su emprendimiento lo hace mediante la agricultura urbana que se trata de tener un espacio pequeño en el cual ya tiene 300 plantas de jalapeño y que son cultivadas orgánicamente.

El lugar en el que siembra su producto estrella es en el segundo piso de su casa. Siembra sin preservantes químicos, por cada mata tiene obtiene cinco jalapeños semanales. Para que al jalapeño se le pueda cosechar toma un tiempo estimado de tres meses, el cuidado es a base de nutrientes orgánicos, tierra de montaña, tierra negra. ‘Cada vez se va descubriendo nuevas cosas para poder mejorar cada día’.

Optó por el nombre de La Maceta para su emprendimiento porque cría su producto en maceteros, estos son elaborados de botellones de agua y de esta manera ayuda al cuidado del ambiente.

Cosecha, lava, corta en rodajas, mezcla el vinagre con agua y coloca especia para dar la sazón, agrega sal y deja reposar para que el jalapeño esté listo para la maceración de tres días para que luego sea envasado. El producto cuenta con registro sanitario.