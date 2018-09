Israel Brito prepara álbum de pasillos

Quito. El artista ecuatoriano Israel Brito alista el lanzamiento de su nuevo disco: ‘Canto mestizo’.

El álbum es un recopilatorio que rinde homenaje a uno de los géneros más tradicionales de la música ecuatoriana, el pasillo

Cantante. Al cumplir 10 años de carrera, Brito se acerca más que nunca a sus raíces ecuatorianas con temas emblemáticos, como El alma en los labios, Al besar de un pétalo, Pequeña ciudadana, Invernal, Sen-das distintas, Tú y yo y Guitarra vieja, entre otros. Otra de las canciones que forma parte del disco es Pasional y reconoce que este tema es su preferido. Lo escuchó por primera vez cuando tenía alrededor de 11 años y, en ese momento, descubrió una conexión especial que más tarde lo animaría a crear un proyecto musical enfocado en la música criolla ecuatoriana.

“Para mí, como artista pop, era un pendiente constante esto de cantar música ecuatoriana y este es el momento de hacerlo”, contó Brito en una entrevista con este Diario. Siguiendo los pasos de Juan Fernando Velasco, Daniel Páez y Gustavo Herrera, decidió también rendirle un homenaje a los ritmos que “todos cantamos, los que están ahí, en el corazón y los recuerdos de todos los ecuatorianos”.

Conciertos. El cantante ambateño recuerda que en sus conciertos acostumbraba a cantar uno o dos pasillos y que en algunas entrevistas de radio también le pedían que interpretara temas de este género.

De ahí nació la idea de crear un disco que respetase las sonoridades tradicionales. “No haciendo fusiones ni buscándole formas que en este punto no me hacen falta”, comenta el artista. Para el cantautor es importante mantener la esencia de este género y conservar su historia. Recuerda que el albazo Guitarra vieja nació en una casa de la calle La Ronda y para él no hay mejor forma de darle una nueva vida a la canción que hacerla con una de las voces más icónicas de la música nacional.